Traurige Bilanz: Mehr Gewaltvorfälle in Schulen

160 Suspendierungen ausgesprochen

Vor allem aber die erhöhte Gewaltbereitschaft in Schulen bereitet Hagele und Gappmaier große Sorge. Vor dem Hintergrund der schrecklichen Amoktat in Graz lassen die Entwicklungen in Tirol alle Alarmglocken schrillen. Die Zahl der Gewaltvorfälle an Schulen sei angestiegen, wird in der Bildungsdirektion bestätigt.