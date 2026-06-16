Zwei Verletzte bei Unfall: Lenker alkoholisiert

Kurz nach 11.30 Uhr war der 39-jährige Österreicher mit seinem Klein-Lkw von Mühltal kommend in Richtung Oberau unterwegs. „Zur selben Zeit fuhr eine 44-jährige Polin mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße zur Einmündung der L3“, heißt es seitens der Polizei. Beim Einbiegen in Richtung Mühltal kam es aus bislang unbekannter Ursache zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.