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Zusammenstoß in Tirol

Zwei Verletzte bei Unfall: Lenker alkoholisiert

Tirol
16.06.2026 09:04
An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Schwerer Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Wildschönau in Tirol! Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Lenker (39) eines Klein-Lkw stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss. Die Straße musste während des Rettungs- und Bergeinsatzes rund eine Stunde lang gesperrt werden.

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Kurz nach 11.30 Uhr war der 39-jährige Österreicher mit seinem Klein-Lkw von Mühltal kommend in Richtung Oberau unterwegs. „Zur selben Zeit fuhr eine 44-jährige Polin mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße zur Einmündung der L3“, heißt es seitens der Polizei. Beim Einbiegen in Richtung Mühltal kam es aus bislang unbekannter Ursache zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Polin wollte nicht ins Spital
Beide Lenker wurden verletzt. Der Einheimische wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht. Die Polin lehnte einen Transport ins Krankenhaus ab.

Erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen
„An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden“, berichtet die Exekutive. Für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten musste die Wildschönauer Straße für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden.

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Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 39-Jährigen eine leichte Alkoholisierung fest. Neben einer Polizeistreife aus Wörgl standen der Rettungsdienst, ein First Responder sowie die Motorradstaffel im Einsatz.

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