„Null Verkehrstote“ in allen Bezirken nur Wunsch

Menschen, die nie mehr nach Hause kamen ...

Die aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, dass Tirol im Jahr 2025 insgesamt 5015 Verletzte im Straßenverkehr verzeichnete. Davon wurden 1085 Personen schwer verletzt. Dahinter stehen menschliche Schicksale – Menschen, die nicht mehr nach Hause kamen, und Familien, deren Alltag sich durch einen einzigen Moment für immer verändert hat.„Wenn es um tödliche Verkehrsunfälle geht, gibt es nur eine akzeptable Anzahl und die heißt null“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Österreichweit gelang dieses Ziel außerhalb Wiens lediglich drei Bezirken: Dornbirn in Vorarlberg, Hermagor in Kärnten und Güssing im Burgenland.