Kardashian rettet Tochter North vor Tate-Brüdern

Schimpftiraden im Netz

Und Kanye West? Der bombardiert seine Ex seit Tagen mit öffentlichen Schimpftiraden im Netz. Nachdem Kardashian dagegen war, dass North auf seinem Song „Lonely Roads Still Go To Sunshine“ zu hören ist – eine Kollaboration mit Diddy, der derzeit wegen Menschenhandels im Gefängnis auf seinen Prozess wartet, drohte er ihr mit „Krieg“.