Überholmanöver wurde Biker (18) zum Verhängnis

Auf Gehsteig geschleudert

Zum gleichen Zeitpunkt überholte hinter ihm der 18-jährige Motorradfahrer eine vor ihm fahrende Motorradgruppe. Dann setzte der Einheimische zum Überholen des Pkw an. Dabei kollidierte er mit dem Pkw, stürzte vom Bike und kam schließlich auf dem Gehsteig zu liegen.