Überholmanöver wurde Biker (18) zum Verhängnis

Abermals ereignete sich auf der B171 bei Zirl (Tirol) ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Ein 18-jähriger Biker kollidierte beim Überholen mit einem Pkw, dessen Lenker gerade abbiegen wollte.
Mit seinem Pkw war am Montag gegen 16.15 Uhr ein Einheimischer (40) auf der B171 Tiroler Straße von Innsbruck Richtung Westen unterwegs. Im Ortsgebiet von Zirl wollte er links auf einen Schotterparkplatz einbiegen.
Auf Gehsteig geschleudert
Zum gleichen Zeitpunkt überholte hinter ihm der 18-jährige Motorradfahrer eine vor ihm fahrende Motorradgruppe. Dann setzte der Einheimische zum Überholen des Pkw an. Dabei kollidierte er mit dem Pkw, stürzte vom Bike und kam schließlich auf dem Gehsteig zu liegen.
In Klinik eingeliefert
Der junge Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die Rettung brachte ihn in die Innsbrucker Klinik. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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