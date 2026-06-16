„Wer die Natur genießt, muss sie respektieren“

Zwischen grünen Wäldern und blühenden Almen wurde jetzt erneut das Manifest der „Sauberen Berge“ unterzeichnet. „Wer die Natur genießt, muss ihr auch mit Respekt begegnen“, betonte Peter Habeler, der mit Reinhold Messner den Mount Everest bezwungen hatte und jetzt unter anderem mit Almdudler-Chef Gerhard Schilling den 1089 Meter hohen Kreuzberg in den Wiener Alpen bezwang.