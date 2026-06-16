„Wer die Natur genießt, muss sie respektieren“

Immer mehr Müll wird in den Bergen zurückgelassen. Ein Bergsteiger, der schon den Mount-Everest bezwungen hat, appeliert an einen sauberen Umgang mit der Natur.
Zwischen grünen Wäldern und blühenden Almen wurde jetzt erneut das Manifest der „Sauberen Berge“ unterzeichnet. „Wer die Natur genießt, muss ihr auch mit Respekt begegnen“, betonte Peter Habeler, der mit Reinhold Messner den Mount Everest bezwungen hatte und jetzt unter anderem mit Almdudler-Chef Gerhard Schilling den 1089 Meter hohen Kreuzberg in den Wiener Alpen bezwang.
Auf dem Weg dorthin wurde fleißig Müll in verrottbare Sackerl gesteckt. „Seit 17 Jahren erinnert unsere Initiative daran, dass jeder Handgriff zählt – vom Mitnehmen des eigenen Mülls bis zum Aufheben von achtlos Weggeworfenem“, unterstrich Alpenvereins-Generalsekretär Johannes Staud. Gemeinsames Credo: „Taschentücher, Zigarettenstummeln oder Bananenschalen verschwinden nicht, sondern beeinträchtigen die Natur nachhaltig“.
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