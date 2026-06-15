Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Zeitplan Ergebnisse Wettmeisterschaft

Vater wurde ermordet

Brutale Schicksalsschläge – und jetzt WM-Hoffnung!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 10:27
Aymen Hussein hat schwere Zeit durchleben müssen.
Aymen Hussein hat schwere Zeit durchleben müssen.(Bild: AFP/KAMIL KRZACZYNSKI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kurz vor dem WM-Auftaktmatch gegen Norwegen hat Irak-Stürmer Aymen Hussein über seine Vergangenheit gesprochen. Sein Vater wurde getötet, sein Bruder entführt – nur dank seiner Mutter hat er die Fußballschuhe nicht an den Nagel gehängt. Und nun gilt er als Fußball-Held seines Landes. 

0 Kommentare

„Aymen ist ein Name, der keiner Vorstellung bedarf. Seine Leistungen sprechen für sich, nicht nur im Irak, sondern in der gesamten Region und im arabischen Fußball. Wir erwarten viel von ihm“, lobt Irak-Torhüter Jalal Hassan seinen Teamkollegen vor dem Auftaktmatch. Auf Aymen Hussein, der den Irak mit seinen Toren zur ersten WM seit 40 Jahren geschossen hat, liegen die Hoffnungen seines ganzen Landes. 

Lesen Sie auch:
Irans Kapitän Mehdi Taremi
Iran vor WM-Auftakt
Taremi: „Spüre Spannungen seit dem ersten Moment“
15.06.2026
Ein Land am Boden
„Schlimme Niederlage“ bei WM – jetzt droht Aus!
15.06.2026

Dabei war er schon kurz davor seine Fußball-Karriere zu beenden. Denn der 30-Jährige blickt auf schwere Zeiten in seinem Leben zurück. Im Alter von zwölf Jahren hat er seinen Vater durch einen Mord verloren. „Er ging einkaufen, um Baumaterialien für unser neues, im Bau befindliches Haus zu besorgen. Wenige Stunden später erhielten wir einen Anruf mit der Nachricht: Ihr Vater wurde getötet und seine Leiche befindet sich im Krankenhaus“, erinnert sich der Stürmer im Interview mit „Al Jazeera“. 

In seiner Heimat ist Hussein längst ein Fußball-Held.
In seiner Heimat ist Hussein längst ein Fußball-Held.(Bild: AFP/AHMAD AL-RUBAYE)

Zuerst habe es die Familie nicht glauben können, doch „dann gingen wir ins Krankenhaus und fanden dort den Leichnam meines Vaters vor. Es war eine Katastrophe für uns alle“, so Hussein.

Mutter bat ihn weiterzuspielen
Doch es war nicht der letzte Schicksalsschlag. Ein paar Jahre später wurde sein Bruder entführt. „Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört“, erklärt der Teamspieler, der anschließend seine Karriere beenden wollte. „Ich habe beschlossen, mit dem Fußballspielen aufzuhören, um für meine Familie zu sorgen, aber meine Mutter hat sich geweigert. Sie hat mich gebeten, weiterzuspielen.“ 

So setzte er seine Karriere doch fort und darf nun mit dem Irak an der WM teilnehmen. Bei der Einreise in die USA wurde er von der Grenzschutzbehörde stundenlang befragt. Doch auch diese Hürde ist gemeistert und Hussein ist bereit auf sein erstes WM-Match gegen Erling Haaland und seine Norweger (Mittwoch ab 0 Uhr). 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 10:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
129.262 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
109.555 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
106.088 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1403 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1363 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab
820 mal kommentiert
Seit Monaten wird in der Schweiz Stimmung gemacht.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Vater wurde ermordet
Brutale Schicksalsschläge – und jetzt WM-Hoffnung!
Regel geändert
Nach Spanisch-Verbot: Jetzt rudert die FIFA zurück
Sport Tv Logo
Berühmte WM-Vorgänger
Füllt Super-Teenager Yamal diese Fußstapfen aus?
Sport Tv Logo
Hier im Video!
WM-Tagebuch, Tag 9: Waffen & Rodeo – aber keine WM
Gruppe G im Ticker
WM LIVE: Iran gegen Neuseeland ab 3 Uhr

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf