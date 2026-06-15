Brutale Schicksalsschläge – und jetzt WM-Hoffnung!

Dabei war er schon kurz davor seine Fußball-Karriere zu beenden. Denn der 30-Jährige blickt auf schwere Zeiten in seinem Leben zurück. Im Alter von zwölf Jahren hat er seinen Vater durch einen Mord verloren. „Er ging einkaufen, um Baumaterialien für unser neues, im Bau befindliches Haus zu besorgen. Wenige Stunden später erhielten wir einen Anruf mit der Nachricht: Ihr Vater wurde getötet und seine Leiche befindet sich im Krankenhaus“, erinnert sich der Stürmer im Interview mit „Al Jazeera“.