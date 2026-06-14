Energie aus dem Wald: Grüner Tann schenkt Wärme

Ein starkes Bündnis für grüne Energie direkt aus dem Wald! Denn EVN und die „Öko Wärme Hoyos“ bündeln jetzt in Horn ihre Kräfte für den Ausbau der Naturwärme-Versorgung. In der Stadtzentrum übernimmt die EVN künftig die Fernwärmeleitung.
Immer stärker zieht der Duft von Wald und frischem grünen Tann durch die Energiezukunft des Waldviertels. Und das vor allem in Horn! Denn da übernimmt die EVN künftig die Fernwärmeleitung im Stadtzentrum. Diese wurde bisher von Ökopionier Markus Hoyos betrieben.
Über eine neue Verbindungsleitung wächst der Abschnitt mit dem großen Naturwärmenetz Horn zusammen. Die „Öko Wärme“ der Grafenfamilie bleibt als wichtiger Biomasse-Lieferant an Bord. „Hier wird regionale Energiestärke gebündelt“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Zukunftssichere Versorgung mit Wärme
Auch Bürgermeister Gerhard Lentschig sieht in dem Schulterschluss einen Gewinn für die Stadt. Denn Naturwärme bedeute nicht nur Klimaschutz, sondern auch eine zukunftssichere Versorgung für die Menschen vor Ort.
Das Naturwärmenetz wächst jedenfalls Meter für Meter weiter. Im Sommer wird über die Taffa eine Leitungsbrücke eingehoben – ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum vollständig verbundenen Netz.
Gesamtlänge von knapp 13 Kilometern
Nach Abschluss aller Arbeiten werden die Leitungen eine Gesamtlänge von 12,8 Kilometern erreichen. Auch das Biomasseheizwerk in der Breiteneicherstraße wird „ein Update“ bekommen.
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