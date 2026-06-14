Energie aus dem Wald: Grüner Tann schenkt Wärme

Immer stärker zieht der Duft von Wald und frischem grünen Tann durch die Energiezukunft des Waldviertels. Und das vor allem in Horn! Denn da übernimmt die EVN künftig die Fernwärmeleitung im Stadtzentrum. Diese wurde bisher von Ökopionier Markus Hoyos betrieben.

Über eine neue Verbindungsleitung wächst der Abschnitt mit dem großen Naturwärmenetz Horn zusammen. Die „Öko Wärme“ der Grafenfamilie bleibt als wichtiger Biomasse-Lieferant an Bord. „Hier wird regionale Energiestärke gebündelt“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.