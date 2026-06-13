Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1. NÖ-Tropeninsitut

Hier können Reisende jetzt auf Nummer sicher gehen

Niederösterreich
13.06.2026 17:30
Dr. Erich Pawelka (3. v. r.) und Dr. Sophie Zwölfer (2. v. r.) mit Gästen bei der Eröffnung.
Dr. Erich Pawelka (3. v. r.) und Dr. Sophie Zwölfer (2. v. r.) mit Gästen bei der Eröffnung.(Bild: Charly Steiner)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er nicht nur etwas erzählen, sondern bringt mitunter auch etwas mit – im schlechtesten Fall eine Infektionskrankheit. Damit es nicht soweit kommt oder im Fall der Fälle Abklärung geschaffen wird, dafür sorgt  das Tropeninstitut in Mödling, Eingang Hyrtlplatz. 

0 Kommentare

„Als erste Einrichtung seiner Art in Niederösterreich dient das Tropeninstitut in Mödling der Bevölkerung als spezialisierte Anlaufstelle für Reisemedizin, Impfungen, Reise- und Impfberatung sowie zur Abklärung von Infektionserkrankungen“, informiert Leiter Dr. Erich Pawelka.

Kurzfristige Untersuchungen möglich
Das neue Tropeninstitut NÖ ist eine offizielle Gelbfieberimpfstelle und nimmt an allen öffentlichen Impfprogrammen teil. Reiserückkehrer mit Beschwerden und Verdachtsmomenten können kurzfristig untersucht werden.

An drei Tagen pro Woche geöffnet
Geöffnet ist vorerst jeden Dienstag und Donnerstag von 12 bis 21 Uhr sowie Mittwoch von 11 bis 18 Uhr. „Wir schaffen nun erstmals eine spezialisierte Versorgung und möchten damit einen nachhaltigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge leisten“, so Pawelka.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.06.2026 17:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
210.369 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
108.796 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
83.839 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
1261 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
972 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Innenpolitik
NEOS werfen ÖVP und SPÖ „Packeln“ bei ORF-Wahl vor
929 mal kommentiert
Spätnachts fiel die Wahl auf Clemens Pig (m., flankiert von den Stiftungsratschefs Heinz Lederer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf