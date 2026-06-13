Hier können Reisende jetzt auf Nummer sicher gehen

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er nicht nur etwas erzählen, sondern bringt mitunter auch etwas mit – im schlechtesten Fall eine Infektionskrankheit. Damit es nicht soweit kommt oder im Fall der Fälle Abklärung geschaffen wird, dafür sorgt das Tropeninstitut in Mödling, Eingang Hyrtlplatz.