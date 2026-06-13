Hier können Reisende jetzt auf Nummer sicher gehen

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er nicht nur etwas erzählen, sondern bringt mitunter auch etwas mit – im schlechtesten Fall eine Infektionskrankheit. Damit es nicht soweit kommt oder im Fall der Fälle Abklärung geschaffen wird, dafür sorgt das Tropeninstitut in Mödling, Eingang Hyrtlplatz.
„Als erste Einrichtung seiner Art in Niederösterreich dient das Tropeninstitut in Mödling der Bevölkerung als spezialisierte Anlaufstelle für Reisemedizin, Impfungen, Reise- und Impfberatung sowie zur Abklärung von Infektionserkrankungen“, informiert Leiter Dr. Erich Pawelka.
Kurzfristige Untersuchungen möglich
Das neue Tropeninstitut NÖ ist eine offizielle Gelbfieberimpfstelle und nimmt an allen öffentlichen Impfprogrammen teil. Reiserückkehrer mit Beschwerden und Verdachtsmomenten können kurzfristig untersucht werden.
An drei Tagen pro Woche geöffnet
Geöffnet ist vorerst jeden Dienstag und Donnerstag von 12 bis 21 Uhr sowie Mittwoch von 11 bis 18 Uhr. „Wir schaffen nun erstmals eine spezialisierte Versorgung und möchten damit einen nachhaltigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge leisten“, so Pawelka.
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