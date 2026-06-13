Weinkulinarium: Wo der Genuss keine Grenzen kennt

Am 20. Juni feiert das beliebte Weinkulinarium seinen 31. Auflage: 27 Weinbaubetriebe und 5 Wirtsleute zeigen dabei, was Leutschach an der Weinstraße kulinarisch alles zu bieten hat. Rasch noch Tickets für das Spitzenevent am Weingut Muster Poschgan sichern.
Mit dem Motto „Das Beste aus Küche und Keller“ legen sich die Veranstalter des Weinkulinariums in Leutschach am 20. Juni wie jedes Jahr die Latte wieder einmal sehr hoch. Wer aber schon einmal beim Genuss-Fest an der südsteirischen Weinstraße mit dabei war, weiß: Es wird das Allerbeste aus Küche und Keller geboten. Der Eintritt ist jeden Cent wert.
Heuer ist der Schauplatz des traditionellen Weinfestes das Weingut Muster Poschgan. Hier warten ab 14.30 Uhr Spitzenweine von 27 Weinbaubetrieben, kalte und warme Speisen auf Haubenniveau und dazu eine Landschaft, die Ihresgleichen sucht. Genießerherz, was willst du mehr?
Für einen der Höhepunkte sorgt traditionell unter anderem Käseweltmeister Franz Möstl mit seinen Käse-Spezialitäten aus dem ehemaligen Silberbergwerk in Arzberg. Für Musik und Tanz ist ebenso gesorgt und bei der Tombola warten großartige Preise wie das Weinherz gefüllt mit Sauvignons aus der Region.
Karten (54 €) gibt es im Gemeindeamt Leutschach (03454/7060-242) und bei allen teilnehmenden Betrieben.
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