Weinkulinarium: Wo der Genuss keine Grenzen kennt

Mit dem Motto „Das Beste aus Küche und Keller“ legen sich die Veranstalter des Weinkulinariums in Leutschach am 20. Juni wie jedes Jahr die Latte wieder einmal sehr hoch. Wer aber schon einmal beim Genuss-Fest an der südsteirischen Weinstraße mit dabei war, weiß: Es wird das Allerbeste aus Küche und Keller geboten. Der Eintritt ist jeden Cent wert.