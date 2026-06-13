Auto nach Kollision auf Firmenareal geschleudert

Spektakulärer Unfall am Freitag auf der Fernpassstraße im Tiroler Nassereith: Das Auto eines Belgiers wurde von einem entgegenkommenden Transporter gerammt, woraufhin sich dieses überschlug und auf ein angrenzendes Firmenareal geschleudert wurde. Der Lenker wurde verletzt – der Fahrer des Kastenwagens kam mit dem Schrecken davon.
Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 7 Uhr auf der B179 bei Nassereith. Ein 38-jähriger Rumäne war mit einem Kastenwagen in Richtung Fernpass unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit dem Pkw des entgegenkommenden Belgiers (58) kollidierte.
Pkw überschlug sich nach Crash
„Das Auto wurde daraufhin über den Fahrbahnrand hinausgeschleudert, überschlug sich und kam etwa 20 Meter weiter unten auf einem Firmenareal zum Stillstand“, berichtete die Polizei.
Lenker mit Rettung ins Spital
Während der Rumäne unverletzt blieb, wurde der Belgier mit dem Rettungswagen und leichten Verletzungen ins Krankenhaus Zams gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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