Auto nach Kollision auf Firmenareal geschleudert

Spektakulärer Unfall am Freitag auf der Fernpassstraße im Tiroler Nassereith: Das Auto eines Belgiers wurde von einem entgegenkommenden Transporter gerammt, woraufhin sich dieses überschlug und auf ein angrenzendes Firmenareal geschleudert wurde. Der Lenker wurde verletzt – der Fahrer des Kastenwagens kam mit dem Schrecken davon.