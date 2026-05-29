Neymar für Brasilianer „zur Blamage geworden“

Vom „Hoffnungsträger“ zur „Blamage“: In Anbetracht seiner Verletzung ging Brasiliens Presse knallhart mit Routinier Neymar ins Gericht.
Seit 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr für Brasiliens Nationalmannschaft bestritten, dennoch wurde er von Teamchef Carlo Ancelotti für die WM in den USA, Kanada und Mexiko nominiert.
„Mehr Probleme als Lösungen“
Dass dem 34-Jährigen nun aufgrund seiner Wadenverletzung droht, das erste Gruppenspiel zu verpassen, schmeckt den brasilianischen Medien gar nicht. „Erst war Neymar ein unbeschriebenes Blatt, dann ein Hoffnungsträger, und nun ist er zur Blamage für die brasilianische Nationalmannschaft geworden. Neymars Nominierung bereitet bislang mehr Probleme, als dass sie Lösungen verspricht“, formulierte es „Globo“ besonders drastisch.
Auch „Lance!“ scheint noch nicht so richtig von der Idee überzeugt, auf den Stürmer zu vertrauen. „Neymars Zustand bereitet dem brasilianischen Fußballverband weiterhin Sorgen“, heißt es in einem entsprechenden Bericht. Kommentator Julio Gomes fordert sogar den Rauswurf aus dem Kader. „Carlo Ancelotti hat jetzt die Chance, den Kurs der brasilianischen Nationalmannschaft zu korrigieren, indem er Neymar aus dem Kader nimmt.“ Noch hätte Ancelotti die Möglichkeit, Gomes‘ Wunsch nachzukommen und einen Spieler nachzunominieren, ehe die finale Auswahl am 12. Juni stehen muss.
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