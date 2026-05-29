Neymar für Brasilianer „zur Blamage geworden“

Auch „Lance!“ scheint noch nicht so richtig von der Idee überzeugt, auf den Stürmer zu vertrauen. „Neymars Zustand bereitet dem brasilianischen Fußballverband weiterhin Sorgen“, heißt es in einem entsprechenden Bericht. Kommentator Julio Gomes fordert sogar den Rauswurf aus dem Kader. „Carlo Ancelotti hat jetzt die Chance, den Kurs der brasilianischen Nationalmannschaft zu korrigieren, indem er Neymar aus dem Kader nimmt.“ Noch hätte Ancelotti die Möglichkeit, Gomes‘ Wunsch nachzukommen und einen Spieler nachzunominieren, ehe die finale Auswahl am 12. Juni stehen muss.