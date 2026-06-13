Asbest-Causa: Hartnäckige Grüne, erneute Debatte

Weitere Themen im Landtag

Generell ist die Tagesordnung der kommenden Landtagssitzung schmal. Themen sind etwa wieder die Thermenbahn und die Verlegung der Orthopädie von Bad Radkersburg nach Deutschlandsberg. Die Regierungsparteien FPÖ und ÖVP fordern in Richtung Wien, dass ORF-Stiftungsräte künftig abberufen werden können. Es gibt zudem zwei dringliche Anfragen: Die Grünen wollen wissen, wie die Regierung die sozialen Folgen der sommerlichen Hitze begegnet. Und die SPÖ thematisiert den von ihr im Wahlkampf ausgerufenen „Gesundheitsnotstand“ in Graz.