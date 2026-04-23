Asbest-Funde: Greenpeace kritisiert die Steiermark

Laut Landesrat „keine Gefahr in Verzug“

Im Büro von Amesbauer wird auf „Krone“-Anfrage betont, dass alle mit der Angelegenheit befassten Stellen und Abteilungen keine Gefahr im Verzug festgestellt haben. „Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Beseitigung von privat angeschafftem Schotter auf Privatgrund (Gehwegen, Bankett usw.) oder privat gebauten Gehwegen samt Banketten nicht in der Zuständigkeit von Gemeinde- oder Landesbehörden liegen. Da keine Gefahr im Verzug ausgemacht werden konnte, besteht auch keine Möglichkeit, in das Grundrecht auf Eigentum einzugreifen.“ Im Landtag hat Amesbauer den Grünen „faktenbefreite Panikmache“ vorgeworfen.