Millionen-Labor soll KI jetzt „begreifbar“machen

Offen für alle Interessierten

Doch das KI-Reallabor soll kein Elfenbeinturm sein, in dem sich Wissenschafter fernab der realen Welt in ihrer Arbeit verlieren. Diese Hightech-Einrichtung öffnet ihre Tore auch für die Öffentlichkeit ohne umfassende IT-Kenntnisse. „Denn hier wird gezeigt, was KI kann. Aber man erfährt auch, was KI nicht kann“, betont Temper, dass hier Chancen aufgezeigt und Ängste genommen werden sollen. – etwa bei Schüler-Workshops. Bei der langen Nacht der Forschung am 24. April kann sich dann jeder ein Bild vom neuen KI-Reallabor machen.