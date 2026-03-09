So viel kostet uns Österreichs Weltall-Projekt

Direktorin: „Können nur jeden Zweiten aufnehmen“
Inmitten der Debatte rund um eine Wehrdienst-Verlängerung will unser Bundesheer mit vier Satelliten ins Weltall starten. Wie viel das den Staat kostet, hat die „Krone“ recherchiert.
Seit Oktober 2025 arbeitet der niederösterreichische Satellitenbauer GATE Space am ersten rot-weiß-roten Militärsatelliten, der schon im Februar 2027 in eine niedrige Erdumlaufbahn geschickt werden soll. Der 450 Millimeter hohe und jeweils 300 Millimeter lang und breite „BEACONSAT“ wiegt nur 32 Kilogramm und soll ein Jahr lang vor allem Daten über absichtliche Störmanöver sammeln. Er ist der bisher größte in Österreich entwickelte Satellit.
