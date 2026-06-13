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Weltblutspendetag

Mehr als 27.000 Tiroler spendeten 2025 Blut

Tirol
13.06.2026 06:00
In Österreich werden pro Tag rund 1000 Blutkonserven benötigt.
In Österreich werden pro Tag rund 1000 Blutkonserven benötigt.(Bild: Rotes Kreuz Tirol/Amplatz)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Die Versorgung mit Blut ist eine tägliche Herausforderung, denn Blutpräparate sind nur begrenzt haltbar und werden laufend benötigt. Im Jahr 2025 gab es in Tirol insgesamt 343 Blutspendeaktionen, am Sonntag ist Weltblutspendetag.

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Im Jahr 2025 konnten durch den Blutspendedienst des Roten Kreuzes Tirol insgesamt knapp 36.200 Vollblutspenden gesammelt werden. Mehr als 27.100 Menschen haben im Laufe des vergangenen Jahres Blut gespendet, darunter befinden sich rund 5000 Erstspender. Die größte Gruppe der Spender ist zwischen 51 und 65 Jahre alt.

Weniger Blutspenden im Sommer
„Blut ist durch nichts zu ersetzen. Jede einzelne Spende hilft, die Versorgung von Patienten sicherzustellen. Besonders in den Sommermonaten sinkt die Spendenbereitschaft aufgrund von Urlaub und Hitze, während der Bedarf unverändert hoch bleibt. Deshalb sind wir auf regelmäßige Blutspender angewiesen“, betont Manfred Gaber, Leiter des Blutspendedienstes beim Roten Kreuz Tirol.

Blutspendeaktionen direkt in den Gemeinden
Das Team des Blutspendedienstes hat im vergangenen Jahr rund 350 Blutspendeaktionen in ganz Tirol durchgeführt. Dabei kommen die Mitarbeiter direkt in die Gemeinden, um den Menschen das Blutspenden so einfach und angenehm wie möglich zu machen.

Zitat Icon

Vor allem junge Menschen möchte ich ermutigen, Blut zu spenden. Ich habe im Rettungsdienst gesehen, wie unverzichtbar Blutspenden sind.

Romed Stocker, Blutspender

Bild: Rotes Kreuz Tirol/Rettenbacher

In Österreich werden pro Tag an die 1000 Blutkonserven benötigt. Entgegen der weit verbreiteten Annahme profitieren aber nicht nur Unfallopfer von Blutspenden. Hauptabnehmer sind beispielsweise auch Krebspatienten sowie Menschen, die sich größeren Operationen unterziehen müssen.

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Da jede Blutspende im Labor in ihre Bestandteile aufgeteilt wird, kann eine einzige Spende bis zu drei Menschenleben retten. Gleichzeitig sind Blutpräparate allerdings nur insgesamt 42 Tage haltbar. Ein kontinuierlicher Nachschub ist daher lebenswichtig.

Spender zwischen 18 und 70 Jahre
Blut spenden können gesunde Menschen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren. Frauen dürfen insgesamt bis zu dreimal pro Jahr Blut spenden, Männer bis zu viermal jährlich.

Alle Informationen rund um die Blutspende sowie sämtliche Blutspende-Termine sind abrufbar unter www.blut.at.

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