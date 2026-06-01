Immer montags: Der ORF und das Film-Sommerkino

Mit der sympathischen Culture-Clash-Komödie „Freibad“ (20.15 Uhr, ORF 1) startet der ORF in seiner traditionelle Sommerkinoreihe, die sich bis Anfang September hinein zieht – wir haben die Highlights für Sie aufbereitet.
Romantisch, turbulent, gefühlvoll und herzerwärmend: Mit mehr als 1000 Minuten bester Spielfilm-Unterhaltung im Gepäck geht es für das Publikum von ORF 1 ab heute Abend auf Reisen. „Film ab!“ heißt es mit dem bereits zur Tradition gewordenen „Sommerkino“, wenn zwölf hochkarätige, europäische Feel-Good-Movies jeweils montags um 20.15 Uhr ihre ORF-Premiere feiern und das Dacapo eines Kino-Hits den Spielfilmreigen einläutet.
Den Auftakt macht heute Abend die Culture-Clash-Komödie „Freibad“. Ebendort eskaliert eine Situation, weil sich die Stammbesucherinnen Gabi (Maria Happel) und Eva (Andrea Sawatzki) zunehmend ausgegrenzt fühlen – von Burkinis und dem Schweinefleischverbot im Restaurant. Kann man das aufkommende Problem zwischen den Kulturen denn überhaupt lösen?
Am 8. Juni kommen Tennis- und Romantik-Fans auf ihre Kosten. Lena Klenke und Toby Sebastian personifizieren in „Perfect Match – Die Steffi & Andre Story“ durchaus authentisch das Filzkugel-Traumpaar Andre Agassi und Steffi Graf auf dem Weg zu ihrer Partnerschaft, die von einigen Hürden und Überraschungen gekennzeichnet war.
In südlichere Gefilde reisen wir am 15. Juni – genauer gesagt nach Griechenland. In „Akropolis Bonjour“ wird Thierry Hamelin (Jacques Gamblin) damit konfrontiert, dass seine Ehe mit Ärztin Claire (Pascale Arbillot) am Ende angelangt sein soll. Um das zu verhindern, schenkt er der Familie einen Griechenland-Urlaub, um an die Reise vor 20 Jahren zu erinnern. Doch die Welt hat sich mittlerweile längst weitergedreht.
Weitere Highlights unterschiedlichster Genres und Couleur werden bis insgesamt 7. September ausgestrahlt.
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