Immer montags: Der ORF und das Film-Sommerkino

In südlichere Gefilde reisen wir am 15. Juni – genauer gesagt nach Griechenland. In „Akropolis Bonjour“ wird Thierry Hamelin (Jacques Gamblin) damit konfrontiert, dass seine Ehe mit Ärztin Claire (Pascale Arbillot) am Ende angelangt sein soll. Um das zu verhindern, schenkt er der Familie einen Griechenland-Urlaub, um an die Reise vor 20 Jahren zu erinnern. Doch die Welt hat sich mittlerweile längst weitergedreht.