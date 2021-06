Steven Spielberg: Zusammenarbeit mit Netflix

Spielberg, der Blockbuster wie „Der weiße Hai“, „Jäger des verlorenen Schatzes“, „E. T. - Der Außerirdische“ und „Jurassic Park“ inszenierte, galt in der Filmbranche eher als Skeptiker von Streamingdiensten wie Netflix. Seine Produktionsfirma arbeitet traditionell eng mit dem Hollywood-Studio Universal Pictures zusammen. Amblin produzierte zuletzt Filme wie „Jurassic World: Dominion“, „West Side Story“, „The Trial of the Chicago 7“ und „1917“.