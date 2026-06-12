Film im Freien: Die Sommerkino-Saison ist da

Sommer, Sonne, Freiluftspaß: Wer in den schönsten Monaten des Jahres die besten Filme genießen möchte, ist bei den Sommerkinos goldrichtig. Wir haben ein paar besonders spannende aus ganz Österreich für Sie herausgepickt.
Diese Woche herrscht noch etwas Wetterunsicherheit, doch bald kann man im hoffentlich lauen Sommer die zahlreichen Freiluftkinoangebote in Österreich wieder gut nützen. In Wien gibt es zahlreiche Angebote für cineastische Freuden unter freiem Himmel. Das Kino am Dach der Hauptbücherei am Gürtel zeigt Festivalhighlights und aktuelle Publikumslieblinge. Das Volxkino wandert bei freiem Eintritt gerne quer durch die Stadt. Ab 26. Juni gibt es sieben Termine an drei verschiedenen Wiener Standorten. Freiluftfreuden gibt es u.a. auch beim Festival „Stumm & Laut“ im Sonnwendviertel, beim Karlskino oder beim traditionellen Wiener Filmfestival auf dem Rathausplatz.
In Graz werden ab 13. Juli zahlreiche Klassiker beim Open-Air-Kino auf der Murinsel gezeigt, das Leslie Open im Joanneumsviertel begeistert bereits ab dem 1. Juli. Üppig fällt das Sommerkinoprogramm in Salzburg aus, wo man fast an jeder Ecke zu einem Freiluftkinoerlebnis kommen kann. Die Burgenländer freuen sich auf das Open-Air-Kino in Bad Tatzmannsodorf, während Tiroler beim Open-Air-Kino im Innsbrucker Zeughaus mit einer ganzen Palette an unterschiedlichen Produktionen erfreut werden. Action gibt es auch in St. Pölten, Linz und Co.
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