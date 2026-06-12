Film im Freien: Die Sommerkino-Saison ist da

Diese Woche herrscht noch etwas Wetterunsicherheit, doch bald kann man im hoffentlich lauen Sommer die zahlreichen Freiluftkinoangebote in Österreich wieder gut nützen. In Wien gibt es zahlreiche Angebote für cineastische Freuden unter freiem Himmel. Das Kino am Dach der Hauptbücherei am Gürtel zeigt Festivalhighlights und aktuelle Publikumslieblinge. Das Volxkino wandert bei freiem Eintritt gerne quer durch die Stadt. Ab 26. Juni gibt es sieben Termine an drei verschiedenen Wiener Standorten. Freiluftfreuden gibt es u.a. auch beim Festival „Stumm & Laut“ im Sonnwendviertel, beim Karlskino oder beim traditionellen Wiener Filmfestival auf dem Rathausplatz.