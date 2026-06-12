Motorradfahrerin übersieht stehendes Auto – Crash!

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Donnerstag im Tiroler Gschnitztal: Eine Motorradfahrerin (58) aus Deutschland übersah ein Auto, das verkehrsbedingt angehalten hatte, touchierte zunächst ihren Ehemann und krachte letztlich gegen den stehenden Pkw. Die verletzte Bikerin musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 13 Uhr im Gemeindegebiet von Gschnitz. Ein 69-jähriger Einheimischer war mit seinem Auto auf der Gschnitztalstraße in Richtung Westen unterwegs. Hinter ihm fuhr ein deutsches Biker-Ehepaar.
Gegen Autoheck gekracht
„Der Pkw-Lenker wollte in weiterer Folge in eine Seitenstraße einbiegen, weshalb er sein Fahrzeug zum Stillstand brachte. Die Deutsche übersah dies, touchierte das Motorrad ihres Mannes und fuhr dann auf das Heck des Autos auf“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Mit Hubschrauber in Klinik
Die 58-jährige Bikerin kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen im Bereich des Oberschenkels zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort durch die alarmierten Rettungskräfte wurde die Frau in die Innsbrucker Klinik geflogen. Ihr Mann und der Autolenker kamen mit dem Schrecken davon.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.