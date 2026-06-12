Motorradfahrerin übersieht stehendes Auto – Crash!

Mit Hubschrauber in Klinik

Die 58-jährige Bikerin kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen im Bereich des Oberschenkels zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort durch die alarmierten Rettungskräfte wurde die Frau in die Innsbrucker Klinik geflogen. Ihr Mann und der Autolenker kamen mit dem Schrecken davon.