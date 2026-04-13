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Ursache unklar

Bei Garagenbrand wurden zwei Autos „geräuchert“

Oberösterreich
13.04.2026 07:09
Die Garage war voll mit diversen Materialien.
Die Garage war voll mit diversen Materialien.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In Leonding (OÖ) ist es am Sonntagabend zu einem ausgedehnten Garagenbrand gekommen. In der Garage waren zwei Autos abgestellt. Die Ursache ist noch unklar. Die Fahrzeuge wurden förmlich „geräuchert“

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Unter dem Einsatzstichwort „Brand Gebäude“ wurden am Sonntagabend um 21.40 Uhr die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren zu dem Brand alarmiert. Eine Garage neben einem Mehrparteienwohnhaus stand beim Eintreffen der ersten Kräfte in Vollbrand. Darin waren zwei Autos, aber
auch zahlreiche teils gefährliche Gegenstände, wie Spraydosen und eine
Gasflasche.

Feuerwehrleute zogen Pkw ins Freie
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen dann nach den ersten
Löschmaßnahmen den vorderen Wagen ins Freie. Zeitgleich wurde das
Wohnhaus, welches zum Glück nur leicht verraucht war, belüftet.

In weiterer Folge wurde dann der Brand in der Garage noch mittels
Löschschaum gänzlich abgelöscht. Verletzt wurde niemand.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache
aufgenommen.

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