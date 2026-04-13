Bei Garagenbrand wurden zwei Autos „geräuchert“



Unter dem Einsatzstichwort „Brand Gebäude“ wurden am Sonntagabend um 21.40 Uhr die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren zu dem Brand alarmiert. Eine Garage neben einem Mehrparteienwohnhaus stand beim Eintreffen der ersten Kräfte in Vollbrand. Darin waren zwei Autos, aber

auch zahlreiche teils gefährliche Gegenstände, wie Spraydosen und eine

Gasflasche.