„Wir Pflegekräfte wollen mit am Tisch sitzen“

Bereits im Jänner ging eine politische Bombe im Pflegebereich hoch: Die FPÖ-ÖVP-Landesregierung hatte überlegt, den Personalschlüssel in der Pflege zu senken. Das hätte mehr Patienten pro Pflegekraft bedeutet – obwohl die Arbeitslast schon jetzt groß ist. Nach mehreren Aktionen und einer Demonstration mit etwa 400 Teilnehmern im Februar sah Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) von der Senkung ab und kündigte an, einen „Masterplan Pflege“ auszuarbeiten.