Steiermark: Pflegeschüssel könnte abgesenkt werden

Thema im Landtag

„Pflege ist eine Gruppe, die aufgibt, sich umdreht und geht“, warnt in diesem Zusammenhang Franz Karner, ein steirischer Diplomkrankenpfleger und Proponent des Volksbegehrens „SOS Pflege”. Schon jetzt würden immer mehr Pflegekräfte ausbrennen, weshalb eine Stärkung – und nicht eine Schwächung – der Berufsgruppe im Vordergrund stehen müsse.

Die KPÖ will jedenfalls Nägel mit Köpfen machen: In der nächsten Landtagssitzung bringt die Oppositionspartei eine dringliche Anfrage an Landesrat Kornhäusl ein. „Ist eine Verschlechterung des Pflegepersonalschlüssels geplant?“, lautet der zentrale Punkt.