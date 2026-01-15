Steiermark: Pflegeschüssel könnte abgesenkt werden

In der Steiermark wird derzeit darüber nachgedacht, den Pflegepersonalschlüssel in stationären Betreuungseinrichtungen herabzusetzen. Allen voran die KPÖ läuft gegen die Pläne der FPÖ-ÖVP-Regierung Sturm.
Die Bombe ging im jüngsten Gesundheits- und Pflegeausschuss hoch: Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) bestätigte kursierende Gerüchte, wonach die Landesregierung in Erwägung zieht, den Pflegepersonalschlüssel in der Steiermark herabzusetzen. Allen voran die KPÖ kritisiert diese Überlegungen scharf: „Die Beschäftigten stehen schon jetzt unter enormem Druck. Dass die Landesregierung dennoch überlegt, die Arbeitsbedingungen weiter zu verschlechtern, ist völlig inakzeptabel. Es muss alles unternommen werden, um diesen Schritt zu verhindern“, sagt KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.
12.000 zusätzliche Fachkräfte benötigt
Laut Pflegebedarfsprognose müsste die Steiermark bis zum Jahr 2030 mehr als 12.000 zusätzliche Pflegekräfte gewinnen, um den stetig steigenden Bedarf zu decken. Unter Berücksichtigung von Abgängen müssten jährlich 1500 neue Pflegekräfte in Ausbildung gehen. Diese Ziele werden mit den derzeitigen Bemühungen nicht einmal annähernd erreicht; Experten warnen daher, dass attraktivere Arbeitsbedingungen entscheidend für die künftige Versorgungssicherheit sind.
Branchen-Vertreter bestätigen laufende Gespräche zur Pflegeschlüssel-Herabsetzung, die Ursachen seien finanzieller Natur. Die Träger kämen durch steigende Personal- und Energiekosten zusehends unter Druck. Am Donnerstag soll ein erstes größeres Treffen zwischen Kornhäusl und den Trägerorganisationen stattgefunden haben.
Thema im Landtag
„Pflege ist eine Gruppe, die aufgibt, sich umdreht und geht“, warnt in diesem Zusammenhang Franz Karner, ein steirischer Diplomkrankenpfleger und Proponent des Volksbegehrens „SOS Pflege”. Schon jetzt würden immer mehr Pflegekräfte ausbrennen, weshalb eine Stärkung – und nicht eine Schwächung – der Berufsgruppe im Vordergrund stehen müsse.
Die KPÖ will jedenfalls Nägel mit Köpfen machen: In der nächsten Landtagssitzung bringt die Oppositionspartei eine dringliche Anfrage an Landesrat Kornhäusl ein. „Ist eine Verschlechterung des Pflegepersonalschlüssels geplant?“, lautet der zentrale Punkt.
