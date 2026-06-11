Verkehr und Wohnen: Wo Graz noch Aufholbedarf hat

Den Stopp von vier großen Schulausbauten in Graz sieht die ÖVP auch aus Inklusionssicht kritisch: Es wären viele Inklusionsklassen vorgesehen, nun sei keine hundertprozentige Abdeckung des Bedarfs mehr möglich. Und auch im Rathaus selbst gibt es noch Aufholbedarf: Die Gemeinderatssitzungen werden aus Kostengründen nicht mehr von einem Gebärdendolmetscher begleitet, im Sitzungssaal müssen erst zwei Plätze für Gemeinderäte im Rollstuhl eingerichtet werden.