Das Hochwasser hielt Salzburg in Atem

Bekannter Wasserfall als brauner Sturzbach

Für mehrere Rückhaltebecken in den Tälern wurden die Wassermassen zu viel. In Rauris ging ein Schutzbecken über und flutete eine Straße im Ortsteil Bucheben. Die Straße ins Tal blieb in den Nachtstunden auf Dienstag gesperrt. In Gastein zeigte sich der bekannte Wasserfall im Zentrum von seiner wildesten, braunen Seite. Die Gasteiner Ache führte derart viel Wasser, dass sie an mehreren Stellen übers Ufer trat.