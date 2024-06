Warnstufe Rot: Gefahr von Überflutungen im Land

Überflutungen und Vermurungen möglich

Ebenso im Westen, in Vorarlberg fiel am Montag immer wieder schauerartiger Regen, mitunter auch kräftig und gewittrig durchsetzt. In den Abendstunden sind besonders im Alpenostrand und im Burgenland große Regenmengen möglich. Vor allem auf den gesättigten Böden in den westlichen Nordalpen sowie am Alpenostrand und in der Steiermark ist die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen und Vermurungen erhöht, so die uwz.