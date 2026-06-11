Body Found in Workshop
After body found in Klagenfurt: Arrest!
Following the surprising discovery of a body in a Klagenfurt residential building, events are now unfolding rapidly: A suspect was arrested on Wednesday. The Carinthian police plan to release details during a press conference.
Further information on the suspect and the crime is expected Thursday morning, according to Colonel Gottlieb Türk, head of the Carinthian State Criminal Police Office. As reported, a 64-year-old man was found dead on Wednesday in a workshop in the annex of a residential building in eastern Klagenfurt.
So far, it was not known exactly what had happened or who had found the deceased. However, due to the severe injuries, it was quickly suspected that foul play might be involved.
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