The mystery of the World Cup starting lineup
No sliding tackles allowed! Here’s how the ÖFB’s secret test went
Austria’s national team players played an internal test match on Wednesday at Harder Stadium in Santa Barbara. Spectators and journalists were not allowed in, but Alexander Prass and Patrick Wimmer provided details.
According to them, the match lasted three 15-minute periods and was “very intense.” “Basically, the approach was to really give it our all on the field and bring intensity,” Prass reported.
Due to the risk of injury, sliding tackles were not permitted. All squad players took part in the match, according to the ÖFB.
“We don’t know anything”
No details were provided regarding the lineups. “We switched players around so much, I didn’t even know what jersey color I had at the start,” said Prass. No conclusions could be drawn about the starting lineup against Jordan, Prass emphasized. “We don’t know anything.”
Players plan trip to Los Angeles
Wimmer echoed this sentiment. “There were a lot of substitutions.” Afterward, the new Hoffenheim pro and his teammates had some free time.
No training is scheduled for Thursday; after a group breakfast, the players have the day off. “I think everyone will be looking toward Los Angeles (note: over a two-hour drive from Santa Barbara). Most of them will go check something out there,” said Wimmer.
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