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Ralf Rangnick names Baumgartner’s replacement
ÖFB head coach Ralf Rangnick named Dejan Ljubicic to the World Cup squad on Wednesday evening as a replacement for the injured Christoph Baumgartner.
Ljubicic, a former Rapid player and current Schalke player, has made nine international appearances for Austria so far, scoring one goal. He scored his only goal in 2021 during a 4-1 win against Moldova under former head coach Franco Foda.
The 28-year-old Viennese player has most recently played in midfield for Schalke, but he has also played as a center back and fullback.
Baumgartner suffered a serious thigh injury on June 1 while warming up for Austria’s World Cup warm-up match against Tunisia (1-0) and will be sidelined for several months.
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