Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesundheitsplan 2040+

Roboter-OPs und Onkologie auf absolutem Top-Niveau

Niederösterreich
11.06.2026 11:00
Prim. Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Birgit Grünberger, Landesrat Anton Kasser, Geschäftsführerin ...
Prim. Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Birgit Grünberger, Landesrat Anton Kasser, Geschäftsführerin Gesundheit Thermenregion GmbH Dr. Silvia Bodi, MSc, Vorständin NÖ LGA Mag. jur. Dr. med. Elisabeth Bräutigam, MBA.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Der Gesundheitsplan 2040+ soll die Versorgung in der Thermenregion noch mehr spezisieren und bündeln. Voraussichtlich Ende 2027 wird mit dem Bau des neuen Klinikums in Wiener Neustadt begonnen, in Baden entsteht eine Gefäßchirurgie, die Urologie übersiedelt nach Mödling. 

0 Kommentare

Mit dem Gesundheitsplan 2040+ stellt Niederösterreich die Weichen für eine moderne und wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Im Mittelpunkt steht das Universitätsklinikum Wiener Neustadt, das zum zweiten Zentralklinikum des Landes ausgebaut wird und künftig noch enger mit dem Standort Hochegg zusammenarbeitet. „Die UVP dazu wird am 30. Juni eingereicht“, so Finanzlandesrat Anton Kasser. Und: „Wenn es keine Einsprüche gibt, wird im Herbst 2027 mit den Bauarbeiten begonnen werden“. 

Krebsversorgung wird deutlich gestärkt
Die Standorte Baden und Wiener Neustadt arbeiten bereits als gemeinsames onkologisches Team zusammen. Durch die Bündelung von Fachwissen und ein standortübergreifendes Tumornetzwerk sollen Patienten künftig noch besser versorgt werden. „Alleine im Vorjahr wurden 9000 Krebsfälle besprochen“, so Prim. Dr. Birgit Grünberger.

Zitat Icon

Hinter jedem Fall steht bei uns ein Mensch, egal ob es die alleinerziehende Mutter mit Brustkrebs ist oder der Opa, der die Matura seines Enkels erleben möchte.

Prim. Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Birgit Grünberger

(Bild: Doris Seebacher)

Gefäßchirurgie in Baden, Urologie übersiedelt nach Mödling
Weitere Neuerungen betreffen Baden und Mödling: In Baden entstehen eine Gefäßchirurgie und eine größere Neurologie, während die Urologie nach Mödling übersiedelt. Dort wird zudem eine moderne Roboterchirurgie eingerichtet – erst die zweite ihrer Art in der Thermenregion.

Ergänzt wird das Angebot durch Telemedizin, den Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hinterbrühl sowie zusätzliche Angebote für ältere Menschen in der Region.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
11.06.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
95.510 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Medien
ORF-Sumpf: Thurnher stellt Gagenkaiser Strobl frei
76.162 mal gelesen
Pius Strobl könnte schon bald seinen Job los sein ...
Niederösterreich
Aggro-Kater versetzt ganze Siedlung in Angst
73.249 mal gelesen
Seit Monaten dürfte der Kater in einer Siedlung in Korneuburg für Probleme sorgen. 
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1738 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1315 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1198 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf