Roboter-OPs und Onkologie auf absolutem Top-Niveau

Mit dem Gesundheitsplan 2040+ stellt Niederösterreich die Weichen für eine moderne und wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Im Mittelpunkt steht das Universitätsklinikum Wiener Neustadt, das zum zweiten Zentralklinikum des Landes ausgebaut wird und künftig noch enger mit dem Standort Hochegg zusammenarbeitet. „Die UVP dazu wird am 30. Juni eingereicht“, so Finanzlandesrat Anton Kasser. Und: „Wenn es keine Einsprüche gibt, wird im Herbst 2027 mit den Bauarbeiten begonnen werden“.

Krebsversorgung wird deutlich gestärkt

Die Standorte Baden und Wiener Neustadt arbeiten bereits als gemeinsames onkologisches Team zusammen. Durch die Bündelung von Fachwissen und ein standortübergreifendes Tumornetzwerk sollen Patienten künftig noch besser versorgt werden. „Alleine im Vorjahr wurden 9000 Krebsfälle besprochen“, so Prim. Dr. Birgit Grünberger.