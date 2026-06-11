Roboter-OPs und Onkologie auf absolutem Top-Niveau

Der Gesundheitsplan 2040+ soll die Versorgung in der Thermenregion noch mehr spezisieren und bündeln. Voraussichtlich Ende 2027 wird mit dem Bau des neuen Klinikums in Wiener Neustadt begonnen, in Baden entsteht eine Gefäßchirurgie, die Urologie übersiedelt nach Mödling.
Mit dem Gesundheitsplan 2040+ stellt Niederösterreich die Weichen für eine moderne und wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Im Mittelpunkt steht das Universitätsklinikum Wiener Neustadt, das zum zweiten Zentralklinikum des Landes ausgebaut wird und künftig noch enger mit dem Standort Hochegg zusammenarbeitet. „Die UVP dazu wird am 30. Juni eingereicht“, so Finanzlandesrat Anton Kasser. Und: „Wenn es keine Einsprüche gibt, wird im Herbst 2027 mit den Bauarbeiten begonnen werden“.
Krebsversorgung wird deutlich gestärkt
Die Standorte Baden und Wiener Neustadt arbeiten bereits als gemeinsames onkologisches Team zusammen. Durch die Bündelung von Fachwissen und ein standortübergreifendes Tumornetzwerk sollen Patienten künftig noch besser versorgt werden. „Alleine im Vorjahr wurden 9000 Krebsfälle besprochen“, so Prim. Dr. Birgit Grünberger.
Hinter jedem Fall steht bei uns ein Mensch, egal ob es die alleinerziehende Mutter mit Brustkrebs ist oder der Opa, der die Matura seines Enkels erleben möchte.
Prim. Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Birgit Grünberger
Gefäßchirurgie in Baden, Urologie übersiedelt nach Mödling
Weitere Neuerungen betreffen Baden und Mödling: In Baden entstehen eine Gefäßchirurgie und eine größere Neurologie, während die Urologie nach Mödling übersiedelt. Dort wird zudem eine moderne Roboterchirurgie eingerichtet – erst die zweite ihrer Art in der Thermenregion.
Ergänzt wird das Angebot durch Telemedizin, den Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hinterbrühl sowie zusätzliche Angebote für ältere Menschen in der Region.
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