Warum falsches Trennen brandgefährlich sein kann

Ein zerstörtes Plastikgerät mit Batterien am Boden – „das brauchen wir hier nicht, ist im wahrsten Sinne brandgefährlich“. Erwin Janda, Chef von ARAplus, hebt den Müll auf, legt ihn beiseite. Mehrmals brannte es schon in der modernsten Müllsortieranlage Europas, weil jemand achtlos die falschen Gegenstände in den Mist geworfen hatte. Zu oft landen Batterien, Spraydosen und sogar Gaskartuschen im Gelben Sack. Eine Schlamperei, auf die man in Enns leider vorbereitet sein muss. Die Sortieranlage ist so ausgelegt, dass fürs Löschen das Band weiterlaufen kann.