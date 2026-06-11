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Innsbruckathlon

Der Nachwuchs erobert die Innsbrucker Innenstadt

Tirol
11.06.2026 13:00
Gestartet wird in mehreren Altersklassen.
Gestartet wird in mehreren Altersklassen.(Bild: Tom Bause)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Am 3. und 4. Juli verwandelt sich die Innsbrucker Innenstadt wieder in einen spektakulären Hindernisparcours. Vor dem Merkur Innsbruckathlon am Samstag sind am Freitag noch die Kinder dran.

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Den Auftakt zum sportlichen Wochenende in Innsbruck machen traditionell die jüngsten Teilnehmenden beim Persil Innsbruckathlon. Der beliebte Kinder-Hindernislauf richtet sich an Mädchen und Burschen im Alter von acht bis 15 Jahren. Auf einer rund zwei Kilometer langen Strecke warten etwa zehn abwechslungsreiche Hindernisse, die Geschicklichkeit, Mut und Teamgeist fordern. Gestartet wird in den Altersklassen 8-10, 11-13 und 14-15 Jahre. Bereits im vergangenen Jahr waren rund 800 Kinder am Start.

Familien-Spaß schon für die Jüngsten
Neu im Jahr 2026 ist der Family Run. Aufgrund der großen Nachfrage können nun erstmals auch Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren Innsbruckathlon-Luft schnuppern. Gemeinsam mit einem Elternteil absolvieren sie die Strecke und erleben ihre ersten Hindernisse. Ein Erwachsener bildet dabei ein Team – und zwar mit einem oder zwei Kindern.

Schon Vierjährige können die Hindernisse bezwingen – etwa den IVB-Bus.
Schon Vierjährige können die Hindernisse bezwingen – etwa den IVB-Bus.(Bild: Tom Bause)

Im Ziel wartet dann natürlich auf alle kleinen Teilnehmer eine hochwertige Medaille aus Metall – als Erinnerung an einen Tag voller Bewegung, Abenteuer und Stolz.

Wer dabei sein möchte, sollte nicht mehr lange warten: Die Anmeldung geht nur noch bis zum 28. Juni. Gleich anmelden! Alle Infos dazu online unter www.beatthecity.at

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