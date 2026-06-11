Der Nachwuchs erobert die Innsbrucker Innenstadt

Familien-Spaß schon für die Jüngsten

Neu im Jahr 2026 ist der Family Run. Aufgrund der großen Nachfrage können nun erstmals auch Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren Innsbruckathlon-Luft schnuppern. Gemeinsam mit einem Elternteil absolvieren sie die Strecke und erleben ihre ersten Hindernisse. Ein Erwachsener bildet dabei ein Team – und zwar mit einem oder zwei Kindern.