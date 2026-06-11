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Kultursommer in NÖ

300 Jahre an heimischer Festivalgeschichte

Niederösterreich
11.06.2026 18:30
Ein Jahr voller Jubiläen: Ob in Baden, beim Festival in Grafenegg oder bei der 30. Ausgabe von ...
Ein Jahr voller Jubiläen: Ob in Baden, beim Festival in Grafenegg oder bei der 30. Ausgabe von Glatt&Verkehrt – vielerorts wird heuer ein „Runder“ gefeiert(Bild: Martin Fueloep)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Schrammel.Klang.Festival, Glatt&Verkehrt oder Sommerarena Baden: Im weiten Land gilt es heuer gleich einige Jubiläen zu feiern – mit Kultur-Highlights und noch vielem mehr ...

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Vor allem im Sommer wird das weite Land zur großen Kulturbühne. Doch nicht nur das Theaterfest NÖ, auch zahlreiche Festivals sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Und hier gilt es gleich einige Jubiläen zu feiern: 20 Jahre Schrammel.Klang.Festival, 30 Jahre Glatt&Verkehrt, 100 Jahre Theater Reichenau, 120 Jahre Sommerarena Baden und 20 Jahre Grafenegg Festival. In Summe macht das drei Jahrhunderte an heimischer Festivalgeschichte.

Kurzurlaub genießen
Wer die Zeit rund um die Festivals mit weiteren Freizeitaktivitäten garnieren möchte, der hat bei einem Kurzurlaub die optimale Möglichkeit dazu. „Etablierte Festivals locken jedes Jahr ein großes Publikum an und setzen wichtige Impulse für die touristische Wertschöpfung“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und lädt alle Besucher ein, Niederösterreich auch abseits der Bühnen kennenzulernen.

Glatt&Verkehrt
Glatt&Verkehrt(Bild: ©Sascha Osaka, osaka.at)
Festival in Grafenegg
Festival in Grafenegg(Bild: Lisa Edi)

So lockt etwa in Baden neben Carl Zellers Meisteroperette „Der Vogelhändler“ von 21. Juni bis 27. August in der Sommerarena im Kurpark etwa auch die Open-Air-Fotoausstellung des Festival La Gacilly-Baden oder ein Abstecher ins historische Thermalstrandbad – das heuer selbst sein 100-Jahre-Jubiläum feiert – Besucher in die Kurstadt.

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Naturkulisse nebenbei genießen
Wen es hingegen in den hohen Norden nach Litschau zum Schrammel.Klang.Festival zieht, der kann bei einer Anreise mit der Waldviertelbahn die Naturkulisse genießen oder im Sole-Felsen-Bad Gmünd entspannen. Auch hier wird heuer 20-jähriges Jubiläum gefeiert. In Krems und Umgebung geht von 10. bis 26. Juli bereits zum 30. Mal das Festival Glatt&Verkehrt über die Bühne.

17 Konzerte, 13 Länder, vier Kontinente – ein Festival ohne Grenzen lautet dabei das Motto. Wer möchte, kann bei einer Fahrt am Donauradweg oder einer Wanderung am Welterbesteig die Wachau genießen. Auch in Reichenau locken neben den Festspielen (von 1. Juli bis 2. August) Ausflüge – etwa mit der Rax-Seilbahn, die heuer ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Es ist wahrhaftig ein Jahr der Jubiläen. 

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