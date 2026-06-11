300 Jahre an heimischer Festivalgeschichte

17 Konzerte, 13 Länder, vier Kontinente – ein Festival ohne Grenzen lautet dabei das Motto. Wer möchte, kann bei einer Fahrt am Donauradweg oder einer Wanderung am Welterbesteig die Wachau genießen. Auch in Reichenau locken neben den Festspielen (von 1. Juli bis 2. August) Ausflüge – etwa mit der Rax-Seilbahn, die heuer ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Es ist wahrhaftig ein Jahr der Jubiläen.