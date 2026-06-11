So ist man perfekt auf die Hüttenroas vorbereitet

Wenn die „Krone“ am 20. Juni zur Hüttenroas einlädt, dann hat sie gemeinsam mit dem Wolfgangsee Tourismus wieder einiges für die Gäste vorbereitet. Somit startet schon die Auffahrt von Strobl oder Abtenau auf die Postalm mit einem ganz besonderen Vorteil: -50% Rabatt gibt‘s auf die Auffahrt pro Pkw. Gleich hier den Maut-Kupon herunterladen und ausdrucken, an der Mautstelle vorweisen und schon spart man bei der Auffahrt.