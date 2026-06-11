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Maut-Bon & Wanderkarte

So ist man perfekt auf die Hüttenroas vorbereitet

Hüttenroas
11.06.2026 05:00
(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Maut-Kupon ist da! Und mit ihm auch die offizielle Wanderkarte zur „Krone“-Hüttenroas am 20. Juni. Ab 9 Uhr kann man losmarschieren und in bis zu elf Hütten auf sieben Routen einkehren. Damit man bestens auf die Wanderung vorbereitet ist, alle Infos hier zum Download.

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Wenn die „Krone“ am 20. Juni zur Hüttenroas einlädt, dann hat sie gemeinsam mit dem Wolfgangsee Tourismus wieder einiges für die Gäste vorbereitet. Somit startet schon die Auffahrt von Strobl oder Abtenau auf die Postalm mit einem ganz besonderen Vorteil: -50% Rabatt gibt‘s auf die Auffahrt pro Pkw. Gleich hier den Maut-Kupon herunterladen und ausdrucken, an der Mautstelle vorweisen und schon spart man bei der Auffahrt.

Am Parkplatz P1 beim Lienbachhof und am Parkplatz P3 gibt‘s jeweils einen „Krone“-Stand für den Check-in: Dort erhält man den Wanderpass samt Wanderkarte, Stempelpass-Aktion, Gewinnspiel und die Bons für zwei gratis Probier-Häppchen pro Person. Wer schon jetzt seine perfekte Route planen möchte, der kann hier vorab die Wanderkarte herunterladen:

Insgesamt stehen sieben ausgeschilderte Routen zur Verfügung und kann man ab 9 Uhr individuell oder in der großen Gruppe die elf Hütten besuchen und dort einkehren. Ab 12 Uhr gibt‘s bei allen Stationen sogar Live-Musik. Wer mindestens vier Hütten besucht und sich dort einen Stempel holt, bekommt am Stand vom Wolfgangsee Tourismus (P1) eine kleine Überraschung.

Haben Sie Fragen zur Hüttenroas?

Dann melden Sie sich jederzeit per E-Mail direkt an karoline.singer@kronenzeitung.at.

Jetzt muss eigentlich nur noch das Wetter mitspielen, dann steht einem schönen Wandertag auf der Postalm nichts mehr im Wege! Alle Infos werden laufend hier ergänzt: krone.at/huettenroas.

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