Tonnenschwerer Kranwagen stürzte auf Baustelle um

Dramatische Szenen am frühen Montagmorgen in Innsbruck: Auf einer Baustelle in der Sternwartestraße ist ein tonnenschwerer Kranwagen plötzlich umgestürzt und auf einen Rohbau gekracht. Nur ein glücklicher Zufall verhinderte offenbar eine Katastrophe.
Gegen 7.20 Uhr passierte das Unglück: Der mächtige Kran setzte sich aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung, rollte über einen Abhang und stürzte um. Mit ohrenbetäubendem Krach schlug das schwere Gerät auf das im Bau befindliche Gebäude ein. Ein Baustellencontainer wurde schwer beschädigt.
Offenbar niemand verletzt
Der Kranführer hatte großes Glück im Unglück – er befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar nicht im Fahrzeug und blieb unverletzt. Auch andere Arbeiter kamen nach ersten Informationen mit dem Schrecken davon.
Ermittlungen laufen
Warum der tonnenschwere Koloss umkippte, ist derzeit noch völlig unklar. Ermittler prüfen nun, ob der Kranwagen ordnungsgemäß gesichert war oder ob möglicherweise ein technischer Defekt vorlag.
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