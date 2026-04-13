Tonnenschwerer Kranwagen stürzte auf Baustelle um

Gegen 7.20 Uhr passierte das Unglück: Der mächtige Kran setzte sich aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung, rollte über einen Abhang und stürzte um. Mit ohrenbetäubendem Krach schlug das schwere Gerät auf das im Bau befindliche Gebäude ein. Ein Baustellencontainer wurde schwer beschädigt.