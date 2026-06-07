Lkw rutschte von Forstweg und überschlug sich

Spektakulärer Unfall am Samstag im Tiroler Oberland: Ein Lastwagen kam von einem Forstweg ab, überschlug sich und blieb im Gelände auf dem Dach liegen, nachdem er gegen einen Baum gekracht war. Der Lenker – ein 43-jähriger Einheimischer – hatte riesiges Glück im Unglück.