Lkw rutschte von Forstweg und überschlug sich

Spektakulärer Unfall am Samstag im Tiroler Oberland: Ein Lastwagen kam von einem Forstweg ab, überschlug sich und blieb im Gelände auf dem Dach liegen, nachdem er gegen einen Baum gekracht war. Der Lenker – ein 43-jähriger Einheimischer – hatte riesiges Glück im Unglück.
In Tobadill im Bezirk Landeck hat sich der spektakuläre Unfall am späten Samstagvormittag ereignet. Der 43-jährige Einheimische sei kurz nach 11 Uhr mit einem Lkw auf einem Forstweg bergwärts gefahren, als das Gefährt plötzlich über den Wegrand hinausgeriet, berichtete die Polizei.
Lkw landet nach Überschlag am Dach
Der Lastwagen rutschte daraufhin seitlich ab und überschlug sich. „Wenige Meter unterhalb des Forstweges prallte der Lkw gegen einen Baum und kam am Dach liegend zum Stillstand“, schildern die Ermittler weiter.
Lenker kam mit Schrecken davon
Der 43-Jährige hatte Glück im Unglück, er blieb unverletzt und konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Anschließend habe er die Einsatzkräfte verständigt. Die Freiwillige Feuerwehr Tobadill sicherte den abgestürzten Lkw. 15 Mitglieder standen im Einsatz.
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