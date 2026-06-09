15-year-old moped rider run over by a truck

The fatal traffic accident occurred on Tuesday around 1:15 p.m. on Labacher Straße in the municipality of Rainbach. A 24-year-old truck driver was driving his vehicle in the construction zone in the direction of Rainbach. Since another construction vehicle was in front of him, he had to back up. At the same time, a 15-year-old was riding his moped on Labacher Straße toward Rainbach.