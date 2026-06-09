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Fatally injured

15-year-old moped rider run over by a truck

Nachrichten
09.06.2026 17:32
Even the emergency doctor was unable to save the young man’s life. (Stock photo)
Even the emergency doctor was unable to save the young man’s life. (Stock photo)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A horrific accident occurred on Tuesday shortly after 1:00 p.m. in the Mühlviertel region. While backing up, a truck driver failed to see a moped rider and ran him over. The 15-year-old died of his severe injuries at the scene of the accident. 

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The fatal traffic accident occurred on Tuesday around 1:15 p.m. on Labacher Straße in the municipality of Rainbach. A 24-year-old truck driver was driving his vehicle in the construction zone in the direction of Rainbach. Since another construction vehicle was in front of him, he had to back up. At the same time, a 15-year-old was riding his moped on Labacher Straße toward Rainbach.

Resuscitation attempts were unsuccessful
The 24-year-old failed to see the moped rider and dragged him several meters. When the truck driver realized he had just run something over, he stopped immediately. He pulled the moped rider out from under the vehicle and immediately began CPR.

The Freistadt Red Cross, NEF Freistadt, and C10 were on the scene and attempted to resuscitate the injured man. The rider died at the scene of the accident.

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