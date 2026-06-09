Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Qualifikation

LIVE: Österreich will Platz drei fixieren

Frauenfußball
09.06.2026 18:07
Österreich will heute Platz drei fixieren.
Österreich will heute Platz drei fixieren.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sechster und letzter Spieltag in der WM-Qualifikation: Österreichs Frauen müssen heute in Norwegen ran. Mit sportkrone.at sind Sie live dabei – siehe Ticker unten. Aktueller Spielstand: 0:0.

0 Kommentare

Hier gibt es den Liveticker:

Auf Platz drei bleiben: Das ist das klare Ziel von Österreichs Nationalteam zum Abschluss der Gruppe A4. Mit einem Sieg in Oslo gegen den Zweiten Norwegen würde die ÖFB-Auswahl die Aufgabe aus eigener Kraft lösen. Bei einer Niederlage oder einem Remis würde es Schützenhilfe von Gruppensieger Deutschland brauchen, der beim einen Punkt hinter Österreich liegenden Schlusslicht Slowenien gastiert.

(Bild: GEPA)

„Wir haben es in der eigenen Hand und wollen den dritten Platz finalisieren“, gab Lars Söndergaard die Marschroute vor. Sein Team hat im Kampf um den Verbleib in Liga A auch den Vorteil des um sechs Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber Slowenien, das Schlusslicht muss daher in Ljubljana auf Sieg spielen. „Unsere Ausgangslage ist sehr gut. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Slowenien gegen Deutschland gewinnt, aber im Fußball ist alles möglich, deshalb müssen wir schauen, unser Spiel so gut wie möglich zu bestreiten“, sagte ÖFB-Torfrau Mariella El Sherif.

Lesen Sie auch:
Nicole Billa
WM-Qualifikation
Trainereffekt! ÖFB-Frauen bezwingen Slowenien
05.06.2026

ÖFB-Team hat Auge auf Parallelspiel
Laut Söndergaard werde man im zweiten Spiel seiner Amtszeit nach dem Zitter-1:0 am Freitag in Wien gegen Slowenien ein Auge auf das Parallelspiel haben. „Wir werden das Spiel verfolgen und für alle Fälle vorbereitet sein“, erläuterte der 67-Jährige. Der Fokus seiner Truppe liegt aber auf dem zehnten direkten Duell mit den Norwegerinnen.

(Bild: GEPA)

Zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen gab es, die jüngste am 3. März in Maria Enzersdorf zum Quali-Start mit 0:1, als Lisa Naalsund (81.) spät traf. Es war die erste ÖFB-Niederlage gegen Norwegen nach vier ungeschlagenen Partien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
09.06.2026 18:07
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
NorwegenÖsterreichOsloDeutschlandSlowenien
ÖFB
WM-Qualifikation
Frauen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
228.225 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
107.273 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
85.800 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1668 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1573 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1459 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Mehr Frauenfußball
Sport Tv Logo
Ostliga-Rückblick
„Das nimmt der Liga jeglichen sportlichen Wert!“
Nach Ostliga-Titel
„Bin froh, dass die Saison jetzt vorbei ist!“
Sport Tv Logo
Ex-Bundesliga-Goalie
Bliem: „Dann spiele ich, egal, wie alt ich bin!“
Sport Tv Logo
Seltene Operation
Ex-Profi spielt nun mit der Sehne eines Toten!
Leere nach Pleite
„Ich habe die Mannschaft im Stich gelassen!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf