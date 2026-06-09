LIVE: Österreich will Platz drei fixieren

Sechster und letzter Spieltag in der WM-Qualifikation: Österreichs Frauen müssen heute in Norwegen ran. Mit sportkrone.at sind Sie live dabei – siehe Ticker unten. Aktueller Spielstand: 0:0.
Hier gibt es den Liveticker:
Auf Platz drei bleiben: Das ist das klare Ziel von Österreichs Nationalteam zum Abschluss der Gruppe A4. Mit einem Sieg in Oslo gegen den Zweiten Norwegen würde die ÖFB-Auswahl die Aufgabe aus eigener Kraft lösen. Bei einer Niederlage oder einem Remis würde es Schützenhilfe von Gruppensieger Deutschland brauchen, der beim einen Punkt hinter Österreich liegenden Schlusslicht Slowenien gastiert.
„Wir haben es in der eigenen Hand und wollen den dritten Platz finalisieren“, gab Lars Söndergaard die Marschroute vor. Sein Team hat im Kampf um den Verbleib in Liga A auch den Vorteil des um sechs Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber Slowenien, das Schlusslicht muss daher in Ljubljana auf Sieg spielen. „Unsere Ausgangslage ist sehr gut. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Slowenien gegen Deutschland gewinnt, aber im Fußball ist alles möglich, deshalb müssen wir schauen, unser Spiel so gut wie möglich zu bestreiten“, sagte ÖFB-Torfrau Mariella El Sherif.
ÖFB-Team hat Auge auf Parallelspiel
Laut Söndergaard werde man im zweiten Spiel seiner Amtszeit nach dem Zitter-1:0 am Freitag in Wien gegen Slowenien ein Auge auf das Parallelspiel haben. „Wir werden das Spiel verfolgen und für alle Fälle vorbereitet sein“, erläuterte der 67-Jährige. Der Fokus seiner Truppe liegt aber auf dem zehnten direkten Duell mit den Norwegerinnen.
Zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen gab es, die jüngste am 3. März in Maria Enzersdorf zum Quali-Start mit 0:1, als Lisa Naalsund (81.) spät traf. Es war die erste ÖFB-Niederlage gegen Norwegen nach vier ungeschlagenen Partien.
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