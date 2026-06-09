LIVE: Österreich will Platz drei fixieren

„Wir haben es in der eigenen Hand und wollen den dritten Platz finalisieren“, gab Lars Söndergaard die Marschroute vor. Sein Team hat im Kampf um den Verbleib in Liga A auch den Vorteil des um sechs Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber Slowenien, das Schlusslicht muss daher in Ljubljana auf Sieg spielen. „Unsere Ausgangslage ist sehr gut. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Slowenien gegen Deutschland gewinnt, aber im Fußball ist alles möglich, deshalb müssen wir schauen, unser Spiel so gut wie möglich zu bestreiten“, sagte ÖFB-Torfrau Mariella El Sherif.