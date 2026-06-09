Bub (4) trieb leblos im See: Lebensretter geehrt

Geistesgegenwärtig reagiert

Martin Gruber war sofort zur Stelle, sprang ins Wasser und zog den kleinen Körper an Land. Dort stand schon ein weiterer Badegast – die Mutter der Zwölfjährigen – bereit, um Erste Hilfe zu leisten. Auch eine zufällig anwesende Notärztin begann sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Mit Erfolg.