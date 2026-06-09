Unbekannte Täter rissen Laterne in Innsbruck aus

Bislang unbekannte Vandalen sorgten in der Nacht auf Sonntag für einen enormen Schaden in Innsbruck. Sie rissen eine Straßenlaterne um. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles.
Ereignet hatte sich die schwere Sachbeschädigung in Innsbruck im Bereich der Innbrücke bzw. des Innrains 1. Dort rissen die Täter in der Nacht auf Sonntag zwischen 2 und 4 Uhr eine Straßenlaterne um.
Der Schaden ist enorm: Wie die Polizei mitteilt, dürfte dieser bei rund 10.000 Euro liegen. Die Exekutive sucht nun nach Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise an die PI Innsbruck-Hötting unter Tel.: 059133/7582
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