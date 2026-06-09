Industrie deponiert Wünsche an neue Stadtregierung

Verfahrensdauer: Graz soll vom letzten auf den ersten Platz

IV-Geschäftsführer Robinson sagte, der Forderungskatalog sei basierend auf Interviews mit IV-Mitgliedern aus Graz und Graz-Umgebung erstellt worden. Auch Joanneum Research sei um eine Analyse des Innovations- und Industriestandorts gebeten worden. Anzustreben wäre auch, dass Graz die Statutarstadt in Österreich mit der kürzesten Verfahrensdauer bei Genehmigungen werde. Derzeit verzeichne man die längste Verfahrensdauer mit im Schnitt etwa zwei Jahren, vor Städten wie Linz, Wien oder Salzburg.