Breite Polit-Front will das Sammel-Taxi retten

Mit Unverständnis reagiert FPÖ-Verkehrssprecher und Landtagsabgeordneter Hubert Keyl auf die Entscheidung von 13 Gemeinden im Bezirk Korneuburg, die Finanzierung des Anrufsammeltaxi-Systems „Korneuburg mobil“ mit Ende Juni einzustellen – die „Krone“ berichtete. Dieser Schritt sei unverständlich, weil das Land eine Förderung für das gesamte Jahr 2026 zugesagt hat und weiterhin einen wesentlichen Teil der Kosten tragen würde.

„Lückenlose Fortführung“

Georg Ecker, Verkehrssprecher der Grünen, zum Hintergrund der Debatte: „Der geplante Nachfolger ,Weinviertel West‘ verzögert sich durch einen Einspruch im Vergabeverfahren.“ Wenn die Landesregierung jetzt nicht rasch handle, drohen laut dem Öko-Politiker den Pendlern und der Wohnbevölkerung im Bezirk Korneuburg monatelange Ausfälle im öffentlichen Nahverkehr. Ecker fordert deshalb unter dem Motto „faire Mobilität für alle Menschen im Bezirk“eine lückenlose Fortführung des Projekts.