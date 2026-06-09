13 Gemeinden wollen das Anruf-Sammeltaxi streichen

„Weinviertel West“ muss (noch) warten

Parallel dazu werden von der NÖVOG die Planungen für das Verkehrsprojekt „Weinviertel West“ intensiv vorangetrieben, um ein deutlich besseres und stärkeres Angebot in der gesamten Region sicherzustellen. Nach einem Einspruch im Zuschlagsverfahren verzögert sich der Betriebsstart allerdings. Umso wichtiger wäre nun die Fortsetzung des bestehenden Angebotes. Ob es da noch eine Entscheidung im Sinne der Bürger gibt?