Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechs Jahre Verspätung

Für die Eventhalle rollen jetzt bald die Bagger an

Wien
30.11.2025 06:00
Das Areal in St. Marx ist eine der letzte großen Freifläche.
Das Areal in St. Marx ist eine der letzte großen Freifläche.(Bild: Martin A. Jöchl)

In St. Marx wird es ernst: Erste Vorarbeiten für die neue Wien Holding Arena beginnen. Vereine auf der Flächen müssen Platz machen

0 Kommentare

Ursprünglich im Jahr 2019, mit einem Eröffnungstermin 2024 angekündigt, heißt es immer noch „Bitte warten“ auf die neue Wien Holding-Arena in St. Marx. Dabei wäre der Eurovision Song Contest im Mai 2026 die perfekte Möglichkeit gewesen, die neue Eventhalle, in die rund 20.000 Menschen passen sollen, einzuweihen. Doch das Projekt wurde, wie so viele Großprojekte in Wien derzeit, mehrfach von der Stadt verschoben – wegen juristischer Komplikationen und Partnerwechsel.

Eröffnung mit sechs Jahren Verspätung
Stand heute ist die Eröffnung für das Jahr 2030 geplant. Ob diese hält ist weiter fraglich. In November 2025 wurde der Spatenstich auf das Jahr 2027 verschoben. Trotzdem tut sich jetzt bald etwas, auf der insgesamt 44.000 Quadratmeter großen und brachen Fläche im Bezirk Landstraße.

2030 soll die neue Arena nun in Dienst gehen
2030 soll die neue Arena nun in Dienst gehen(Bild: expressiv.at)

Jetzt rollen die Bagger an
Anfang 2026 starten die ersten Bauvorbereitungen, darunter Maßnahmen wie die Umzäunung des Geländes und vorbereitende Arbeiten. Das, obwohl unter den Vertrag zwischen der deutschen Firma CTS Eventim und der Wien Holding noch keine Unterschrift gesetzt wurde. Diese könnte es allerdings noch heuer geben. „Gemeinsam werden die vertraglichen und planerischen Grundlagen finalisiert und die erforderlichen Genehmigungsverfahren vorbereitet. Parallel dazu treiben wir die notwendigen Schritte wie Flächenwidmungs- und Bebauungsplanverfahren sowie das UVP-Feststellungsverfahren intensiv voran“, heißt es von der Wien Holding dazu auf „Krone“-Anfrage.

Lesen Sie auch:
So soll die Arena laut den letzten von vielen Visualisierungen einmal aussehen.
Krone Plus Logo
Sparzwang als Hürde
So soll es mit der Wiener Event-Arena weitergehen
18.11.2025
Jetzt 2030 als Ziel
Event-Arena für Wien, jetzt aber wirklich
14.11.2024

Alle Verträge mit Vereinen laufen aus
Der 10. Dezember ist jedenfalls der letzte Tag der „Zwischennutzung“. An diesem Tag laufen alle Verträge für die Vereine aus, die sich dort in den letzten Jahren aufhalten durften. Für alle fünf Gruppen wurden Perspektiven erarbeitet. Von der Initiative „St. Marx für alle“ wurde dennoch neue Proteste angekündigt.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
3° / 7°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 6°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
224.735 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
113.354 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
106.092 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
650 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Wien
Pärchen festgenommen
Mordalarm in Wien: Mann erstochen aufgefunden
Jakub Józef Orliński
Ein Countertenor zwischen Breakdance & Barockmusik
Sechs Jahre Verspätung
Für die Eventhalle rollen jetzt bald die Bagger an
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: LASK gegen Krisen-Klub Rapid
Live in der Stadthalle
Till Lindemann und die Königsdisziplin Provokation
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf