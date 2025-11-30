Für die Eventhalle rollen jetzt bald die Bagger an

Jetzt rollen die Bagger an

Anfang 2026 starten die ersten Bauvorbereitungen, darunter Maßnahmen wie die Umzäunung des Geländes und vorbereitende Arbeiten. Das, obwohl unter den Vertrag zwischen der deutschen Firma CTS Eventim und der Wien Holding noch keine Unterschrift gesetzt wurde. Diese könnte es allerdings noch heuer geben. „Gemeinsam werden die vertraglichen und planerischen Grundlagen finalisiert und die erforderlichen Genehmigungsverfahren vorbereitet. Parallel dazu treiben wir die notwendigen Schritte wie Flächenwidmungs- und Bebauungsplanverfahren sowie das UVP-Feststellungsverfahren intensiv voran“, heißt es von der Wien Holding dazu auf „Krone“-Anfrage.