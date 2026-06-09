Mann nach Messerattacke in Wohnung festgenommen

Blutiger Einsatz Montagabend in Wien-Favoriten: Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung ist ein Mann durch eine Messerattacke schwer verletzt worden. Der Verdächtige wurde festgenommen.
Laut der Polizei kam es gegen 22 Uhr in einer Wohnung in der Leibnizgasse aus bislang ungeklärter Ursache zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 20-Jähriger das Opfer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.
Verdächtiger kehrte nach Flucht wieder zurück
Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, ergriff der Verdächtige die Flucht. Kurze Zeit später kehrte er jedoch zurück und wurde von den Beamten vorläufig festgenommen.
Opfer konnte noch nicht befragt werden
Das Opfer erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes konnte er vorerst nicht zu dem Vorfall befragt werden.
Auch der Tatverdächtige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Bei ihm fanden die Beamten mehrere Klappmesser sowie eine geringe Menge Suchtmittel. Die Gegenstände wurden ebenso sichergestellt wie die mutmaßliche Tatwaffe. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen.
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