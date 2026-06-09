Fast 3 Promille: Betreuerin attackiert Mann (70)

Laut Polizei war die 41-Jährige stark alkoholisiert und soll wiederholt Alkohol im Haus konsumiert haben. Als sie darauf angesprochen wurde, eskalierte die Situation und sie schlug auf ihn ein. Bei der Auseinandersetzung soll sie außerdem mehrere Bierdosen ausgeleert beziehungsweise auf den Boden geworfen haben.