Fast 3 Promille: Betreuerin attackiert Mann (70)

Ein Streit in einem Wohnhaus in Wien-Donaustadt ist Montagabend völlig eskaliert. Eine 24-Stunden-Betreuerin hat dabei den 70-jährigen Ehemann ihrer Klientin verletzt und dessen Sohn mit dem Umbringen bedroht. Die Frau wurde festgenommen.
Laut Polizei war die 41-Jährige stark alkoholisiert und soll wiederholt Alkohol im Haus konsumiert haben. Als sie darauf angesprochen wurde, eskalierte die Situation und sie schlug auf ihn ein. Bei der Auseinandersetzung soll sie außerdem mehrere Bierdosen ausgeleert beziehungsweise auf den Boden geworfen haben.
Betreuerin bedrohte Mann mit dem Tod
Als der 45-jährige Sohn des Pensionisten zu Hilfe kommen wollte, schlug die Frau auch auf ihn ein. Der Mann blieb dabei unverletzt. Kurz darauf drohte die Verdächtige dem Mann, dass ihre Brüder ihn töten würden.
Die alarmierten Beamten nahmen die Frau vorläufig fest. Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von knapp drei Promille.
Mehrere Anzeigen
Neben den strafrechtlichen Ermittlungen hagelte es für die 41-Jährige mehrere Anzeigen – unter anderem wegen Lärmerregung, aggressiven Verhaltens und weiterer verwaltungsrechtlicher Verstöße.
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