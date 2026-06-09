Alkolenkerin (22) kracht auf Forstweg in Böschung

Mit Verletzungen endete ein Ausritt einer alkoholisierten Pkw-Lenkerin (22) auf einem Forstweg in der Obersteiermark. Sie hatte kurz nach Mitternacht die Kontrolle über ihren Wagen verloren und krachte in eine Böschung. Die Feuerwehr musste sie aus dem Fahrzeug befreien.
Gegen 1 Uhr ging bei der Polizei in der Nacht auf Dienstag ein E-Call ein. In der automatisierten Alarmierung war von einem Unfall auf der B320 in Gröbming die Rede. Dort wurde kein Unfallfahrzeug vorgefunden, allerdings entdeckten die Beamten Spuren, die auf einen Forstweg führten.
Lenkerin im Wrack eingeklemmt
Tatsächlich stand dort der schwer demolierte Pkw der 22-Jährigen. Die Einheimische war eingeklemmt und gab gegenüber den Polizisten an, verletzt zu sein, weswegen Feuerwehr, Rettung und Notarzt nachalarmiert wurden. Die Feuerwehr befreite die Verletzte aus dem Wagen, Rettungskräfte übernahmen die medizinische Versorgung. Sie wurde ins DKH Schladming gebracht, der genaue Verletzungsgrad ist nicht bekannt.
Ein Alkotest bei der jungen Frau verlief positiv, ihr wurde der Führerschein abgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch.
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