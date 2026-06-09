Alkolenkerin (22) kracht auf Forstweg in Böschung

Lenkerin im Wrack eingeklemmt

Tatsächlich stand dort der schwer demolierte Pkw der 22-Jährigen. Die Einheimische war eingeklemmt und gab gegenüber den Polizisten an, verletzt zu sein, weswegen Feuerwehr, Rettung und Notarzt nachalarmiert wurden. Die Feuerwehr befreite die Verletzte aus dem Wagen, Rettungskräfte übernahmen die medizinische Versorgung. Sie wurde ins DKH Schladming gebracht, der genaue Verletzungsgrad ist nicht bekannt.