Mordversuch: Gesuchtes Trio in Italien verhaftet

In Zusammenhang mit Ermittlungen nach einem Mordversuch in Österreich hat die italienische Polizei im Raum Mailand drei Männer festgenommen. Nach einem vierten Verdächtigen werde noch gefahndet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den vier Ägyptern werden neben dem Mordversuch auch Freiheitsberaubung und sexuelle Gewalt in der Steiermark vorgeworfen.
Festgenommen wurden drei Männer im Alter von 26, 36 und 44 Jahren, die im Großraum Mailand leben. Nach einem 41 Jahre alten Mitbeschuldigten wird weiterhin gefahndet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Graz sollen sich die Taten am 8. Februar in Österreich ereignet haben.
Opfer schwer misshandelt
Das Opfer, ebenfalls ein ägyptischer Staatsbürger, sei von den Verdächtigen schwer misshandelt, seiner Freiheit beraubt und weiteren schweren Übergriffen ausgesetzt worden. Dabei sollen die Beschuldigten auch Schlagwaffen und eine Schusswaffe eingesetzt haben.
Erfolg für Grazer Justiz
Die genauen Hintergründe sind zur Stunde noch unklar. Grundlage der Festnahmen waren europäische Haftbefehle und Ermittlungsanordnungen der Justiz in Graz. Die Ermittlungen auf italienischer Seite führte die Mailänder Polizei.
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