Kuriose Flucht: Häftling unter Laubhaufen entdeckt

Hervorragende Spürnase

Mehr als einen Kilometer lang leistete die Spürnase des Vierbeiners hervorragende Arbeit. Bei einem Laubhaufen im Wald östlich der B54 schlug „Nox“ schließlich an. Der Häftling hatte versucht, sich ein Loch zu graben und zu verstecken. Die Flucht war damit beendet: Der Mann wurde festgenommen.