Kuriose Flucht: Häftling unter Laubhaufen entdeckt

Nur von kurzer Dauer war die Flucht eines Häftlings in Schwarzau im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich. Er wurde nur wenig später unter einem Laubhaufen in einem Wald entdeckt. Polizeihund „Nox“ hatte ihn dort aufgespürt.
Bereits Ende Mai ereignete sich die ebenso kuriose wie kurze Flucht eines Häftlings aus der Justizanstalt Schwarzau. Kurz vor 8 Uhr wurde die Polizei von der Gefängnisleitung verständigt, dass der Mann aus dem Gefängnis ausgebrochen sei. Es ist ihm danach gelungen, die Fußfessel loszuwerden.
Fährte aufgenommen
Allerdings wurde diese nur kurze Zeit später auch dank eines Hinweises aus der Bevölkerung von den Beamten gefunden. Der „persönliche Gegenstand“ genügte Polizeihund „Nox“, um die Fährte des Geflohenen aufzunehmen.
Hervorragende Spürnase
Mehr als einen Kilometer lang leistete die Spürnase des Vierbeiners hervorragende Arbeit. Bei einem Laubhaufen im Wald östlich der B54 schlug „Nox“ schließlich an. Der Häftling hatte versucht, sich ein Loch zu graben und zu verstecken. Die Flucht war damit beendet: Der Mann wurde festgenommen.
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